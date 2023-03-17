مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت مباراة الزمالك بث مباشر تويتر YALLA SHOOT

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا 2023 

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب 5 جويلية مباراة قوية تجمع بين فريقي الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023.

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم 

بينما يواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري بث مباشر في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، اليوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري اليوم بث مباشر في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين، 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم 

بينما تذاع مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم بث مباشر في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، على قناة بي إن سبورت 4.

 

 

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