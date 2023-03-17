بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت دون تقطيع YALLASHOOT

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت دون تقطيع YALLASHOOT، مشاهدة مباراة الزمالك وبلوزداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 بشكل مجاني للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى قمر صناعي نايل سات.

وتتلخص فرصة الزمالك إلى التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الفوز بمباراة اليوم على شباب بلوزداد والفوز أيضًا على المريخ في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، وفيما يلي نستعرض معكم تردد القناة الجزائرية المفتوحة لمشاهدة مباراة الزمالك وبلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، بالإضافة إلى موعد المباراة وفرص الأبيض للتأهل.

تردد القناة الجزائرية المفتوحة لمشاهدة مباراة الزمالك وبلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

تتيح القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك وبلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 اليوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، حيث ستنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.



وستقام المباراة على ملعب استاد 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية، ونستعرض معكم في السطور التالية، تردد القناة الجزائرية المفتوحة لمشاهدة مباراة الزمالك وبلوزداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

تردد القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة

اسم القناة: Programme NationalHD

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر