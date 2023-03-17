يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب 5 جويلية.

وتنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 4 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويدخل مباراة الزمالك اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع المريخ السوداني وفوزه على الترجي التونسي، كما خسر أمام أبناء باب سويقة وشباب بلوزداد.

ويتصدر فريق الترجي التونسي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل إلى الدور المقبل في دوري أبطال إفريقيا، ويأتي خلفه شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، لذلك لا بديل أمام الزمالك سوى الفوز.

ويسعى فريق الزمالك في مباراة اليوم أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري للثأر لهزيمته في الجولة الأولى على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، بهدف نظيف.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد، بالإضافة لفوزه في المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقد يكفي التعادل في مباراة اليوم الزمالك، لكن بشرط الفوز في المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني، بالإضافة لفوز الترجي التونسي على شباب بلوزداد في الجولة السادسة والأخيرة.

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب 5 جويلية.

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