يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية وخاصة المصرية صوب أرضية ملعب 5 يوليو 1962 لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، مساء اليوم الجمعة 17 مارس، لحساب منافسات المرحلة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قمة من العيار الثقيل تجمع بين العملاقين في هذه المجموعة وذلك من أجل الصراع على التأهل لدور ربع النهائي الذي لم يحسم في هذه المجموعة.

يقدم شباب بلوزداد الجزائري أداء جيد في الفترة الأخيرة، حيث تمكن في دوري الأبطال بالجولة الماضية من تحقيق الفوز على المريخ بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الترجي.

ويدخل الفريق الجزائري اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يرغب في استغلال عامل الأرض والجمهور اليوم من أجر تكرار الفوز على الخصم لتعزيز رصيده من النقاط والوصول للنقكة الـ 9 التي قد تضمن له التأهل للدور القادم في حال فوز الرجي على المريخ الرابع.

وعلى الجهة الأخرى، سيكون الزمالك اليوم أمام اختبار صعب ومهمة لا تقبل القسمة على إثنين بالنسبة له، كونه يحتل المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 4 نقاط متساويًا مع المريخ بنفس الرصيد، وذلك بعد الانتصار الثمين على الترجي بثلاثية لهدف في الجولة الماضية.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يتطلع الفريق مواصلة الطريق الصحيح في انتفاضته بالمسابقة وتحقيق الانتصار الثاني لللثأر من الخصم الذي انتصر عليه بالذهاب في القاهرة بهدف نظيف، والبقاء في دائرة الصراع بقوة على العبور للدور المقبل.

حسابيًا بالنسبة للزمالك فهو بحاجه ماسه لهذا الانتصار من أجل الوصول للنقطة السابعة والقفز نحو المركز الثاني بدلًا من الخصم، وحسم الأمور في اللقاء الأخير أمام المريخ الذي لا بد بأن ينتصر فيه، وإذ تعادل الأبيض اليوم فيبقى له بصيص من الأمل بشرط فوز الترجي على المريخ اليوم وفي الجولة الأخيرة على شباب بلوزداد غير ذلك الأمور ليس في صالح الأبيض.

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب 5 جويلية.

وتنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 4 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويدخل مباراة الزمالك اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع المريخ السوداني وفوزه على الترجي التونسي، كما خسر أمام أبناء باب سويقة وشباب بلوزداد.

ويتصدر فريق الترجي التونسي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل إلى الدور المقبل في دوري أبطال إفريقيا، ويأتي خلفه شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، لذلك لا بديل أمام الزمالك سوى الفوز.

ويسعى فريق الزمالك في مباراة اليوم أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري للثأر لهزيمته في الجولة الأولى على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، بهدف نظيف.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد، بالإضافة لفوزه في المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقد يكفي التعادل في مباراة اليوم الزمالك، لكن بشرط الفوز في المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني، بالإضافة لفوز الترجي التونسي على شباب بلوزداد في الجولة السادسة والأخيرة.

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب 5 جويلية.