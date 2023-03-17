يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم تويتر YALLAKOAR يلا كورة بث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد دون تقطيع، الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا.. تنطلق بعد قليل مباراة قوية بين فريق الزمالك ونظيره شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الرابعة لدوري مجموعات بطولة دوري ابطال افريقيا في ملعب 5 جويلية.

وتأتى مبارة الزمالك وشباب بلوزداد الليلة في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتقدم« الفجر الرياضي» متابعة مستمرة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا لحظة بلحظة.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى:

الزمالك وشباب بلوزداد

دورى ابطال افريقيا

الزمالك وشباب بلوزداد الليلة بالجزائر في الجولة الخامسة لدور المجموعات بـ دورى أبطال إفريقيا، عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا، عند الساعة الثامنة بتوقيت المغرب.

الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس.

الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة- مصر.

الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت الأردن.

الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السودان.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر

الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جنوب إفريقيا.

الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا، عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر.

الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا، عند الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.



ترتيب مجموعة الزمالك ضد شباب بلوزداد:

شباب بلوزداد.. دورى ابطال افريقيا

1- الترجى 9 نقاط

2- شباب بلوزداد، 6 نقاط

3- الزمالك، 4 نقاط

4-المريخ، 4 نقاط



القناة الناقلة لمباريات الزمالك في دورى الابطال:

شباب بلوزداد.. دورى ابطال افريقيا

الزمالك وشباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا تذاع عبر قنوات beIN Sports مساء اليوم الجمعة، والتى تعتبر الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية في تمام الساعة التاسعة مساءا.

تردد قناة بين سبورتس 4:

شباب بلوزداد.. دورى ابطال افريقيا

التردد:12379

الاستقطاب: أفقي

الترميز:27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا:

دورى ابطال افريقيا

الزمالك أمام شباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا.. حراسة المرمى: محمد صبحي.

الزمالك أمام شباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا.. خط الدفاع: محمود الونش- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالغني.

الزمالك أمام شباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا.. خط الوسط: محمد أشرف «روقا»- أحمد فتوح- نبيل عماد «دونجا»- سيد عبدالله «نيمار».

الزمالك أمام شباب بلوزداد في دورى ابطال افريقيا.. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- مصطفى شلبي- أحمد مصطفى «زيزو».

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع لمواجهة الزمالك اليوم:

دورى ابطال افريقيا

شباب بلوزداد أمام الزمالك في دورى ابطال افريقيا.. حراسة المرمى: أليكسيس جندوز.

شباب بلوزداد أمام الزمالك في دورى ابطال افريقيا.. خط الدفاع: شعيب كداد- مختار بلخيثر- سفيان بوشار- يوسف لعوافي.

شباب بلوزداد أمام الزمالك في دورى ابطال افريقيا.. خط الوسط: حسام الدين مرزيق- زكريا دراوي- ميلود ربيعي.

شباب بلوزداد أمام الزمالك في دورى ابطال افريقيا..خط الهجوم: ليونيل وامبا- بلخير- كريم عريبي.