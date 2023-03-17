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بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد Yalla Shoot مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شووت أهم مباريات اليوم

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد Yalla Shoot مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شووت أهم مباريات اليوم، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مصيرية في التاسعة مساء اليوم، عندما يحل ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري باستاد 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يتطلع الفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الحفاظ على فرصة المنافسة للتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قد سيطر على مباراة الترجي والمريخ في المجموعة ذاتها بالجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا في ليبيا.

أحداث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

إعلان تشكيل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.

تشكيل الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

ويضم التشكيل كل من: 

حراسة المرمى: محمد صبحي 

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد 

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار 

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا.

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