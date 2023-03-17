مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب 5 جويلية.

وتنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 4 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.

دوري أبطال إفريقيا، قال مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك إن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك سيغيب عن مواجهة فريقه ضد شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر أن حمزة المثلوثي كان يعاني من إصابة في الركبة خلال الفترة الماضية ولكنه سافر مع الفريق على أمل المشاركة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر



التشكيل المتوقع للزمالك أمام شباب بلوزداد

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - سيد عبدالله نيمار.

- خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا.

- خط الهجوم: أحمد زيزو - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.



ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة كلا من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الترجي التونسي في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط والمريخ السوداني في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.



تاريخ مواجهات شباب بلوزداد ضد الأندية المصرية

لعب شباب بلوزداد ضد الفرق المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مباريات فقط، مبارتين بنسخة 2001، خسرهما أمام النادي الأهلي، ومباراة وحيدة أمام الزمالك كانت في مجموعات النسخة الحالية بدوري أبطال إفريقيا وخسرها الأبيض بهدف نظيف.



ما هو موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري على ملعب الأخير اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، على قناة بي إن سبورتس 4، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط.



مشوار الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

افتتح نادي الزمالك مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهابًا بهدفين دون رد وإيابًا بنفس النتيجة فى الدور التمهيدي فيما تخطي الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل رواندا فى دور الـ32 بالفوز ذهابًا بهدف دون رد وإيابًا بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

وفي الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا خسر الزمالك من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت، على استاد القاهرة الدولي.

بينما في الجولة الثانية تعادل نادي الزمالك مع نظيره المريخ السوداني بنتيجة 0/0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

وفي الجولة الثالثة خسر نادي الزمالك من مضيفه الترجي التونسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس.

وفي الجولة الرابعة لدور المجموعات حقق الزمالك فوزا غاليا أمام الترجي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب.



فرص الزمالك في الصعود لربع نهائي دوري ابطال افريقيا

ويدخل الزمالك المباراة بهدف تحقيق الفوز للحفاظ على فرصه في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

ويمتلك الزمالك أكثر من فرصة تضمن له التأهل للدور ربع النهائي نستعرضها خلال السطور التالية:



فوز الزمالك على شباب بلوزداد

يتأهل الزمالك مباشرة للدور ربع النهائي حال حقق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام شباب بلوزداد والمريخ السوداني، حينها سيرتفع رصيده إلى 10 نقاط.

وفي هذه الحالة سيكون أمام الزمالك فرصة قوية لتصدر ترتيب المجموعة حال خسر الترجي التونسي المباراتين المقبلتين أمام المريخ وشباب بلوزداد.

تعادل الزمالك مع شباب بلوزداد

ويبقى التعادل أمام شباب بلوزداد على فرص الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي، شرط أن يخسر الفريق الجزائري مباراته الأخيرة أمام الترجي التونسي، ويفوز الأبيض على المريخ.

خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

وتقضي الخسارة تماما على آمال الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي، ويتأهل من مجموعته الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.



قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أعلن عن القائمة التي ستخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويدخل مباراة الزمالك اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع المريخ السوداني وفوزه على الترجي التونسي، كما خسر أمام أبناء باب سويقة وشباب بلوزداد.

ويتصدر فريق الترجي التونسي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل إلى الدور المقبل في دوري أبطال إفريقيا، ويأتي خلفه شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، لذلك لا بديل أمام الزمالك سوى الفوز.

ويسعى فريق الزمالك في مباراة اليوم أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري للثأر لهزيمته في الجولة الأولى على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، بهدف نظيف.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد، بالإضافة لفوزه في المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقد يكفي التعادل في مباراة اليوم الزمالك، لكن بشرط الفوز في المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني، بالإضافة لفوز الترجي التونسي على شباب بلوزداد في الجولة السادسة والأخيرة.