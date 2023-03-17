مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت اليوم، ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023، والتي تقام على أرضية ستاد 5 يوليو في العاصمة الجزائرية.

وتنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 17 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الزمالك في مباراة الأمل الأخير ضد شباب بلوزداد الجزائري

لا بديل أمام الزمالك عن الفوز على شباب بلوزداد حامل لقب الدوري الجزائري، المقرر لها الجمعة 17 مارس 2023 لتجنب توديع جديد مخيب للآمال من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة على التوالي.

وكان الزمالك أحيا آماله في إنهاء عقدة المجموعات بالفوز على الترجي بـ3 أهداف لهدف، لكنه خسر بعدها من إنبي في الدوري المصري بهدفين دون رد.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على بلوزداد، أو في أسوأ الأحوال التعادل، أما الهزيمة فستعني تأهل الفريق الجزائري مباشرة إلى ربع النهائي وتوديع الفريق الأبيض للمسابقة.

تكون مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد حاسمة تمامًا لمستقبل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فالهزيمة على الأرجح ستعني رحيله، أما الفوز فسيعني بقاءه لفترة في منصبه.

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ترتيب الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا

يتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، متفوقًا على المريخ السوداني صاحب المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط، خلف الترجي التونسي صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الفرق الجزائرية قبل مباراة شباب بلوزداد اليوم

لعب الزمالك 11 مباريات من قبل أمام الفرق الجزائرية.

وحقق الفوز في 4 مواجهات من قبل وخسر 3 مرات وكان التعادل حاضرًا في 4 مباريات سابقة.

مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

انطلق مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بالخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0).

وفي الجولة الثانية تعادل سلبيًا ضد المريخ السودانى على ملعب "شهداء بنينا" فى ليبيا.

أما الجولة الثالثة فشهدت الهزيمة أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس.

وفي الجولة الرابعة نجح في تحقيق أول فوز له على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الترجى = المركز الأول برصيد 9 نقاط.

2- شباب بلوزداد = المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

3- الزمالك = المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

4-المريخ = المركز الرابع برصيد 4 نقاط.



