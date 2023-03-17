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مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا 2023

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا 2023، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، في مواجهة قوية وحاسمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأول بنادي الزمالك لمواصلة انتفاضته في البطولة بعد تحقيق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب "ستاد برج العرب" بمدينة الإسكندرية.

وفي الوقت نفسه يسعى الفريق الجزائري لتحقيق الفوز على الزمالك والاقتراب بقوة من الصعود لدور الستة عشر من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز في المواجهة الأولى بالقاهرة بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "5 جويلية" معقل بطل الجزائر.

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القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تُذاع مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 4، بتعليق صوتي لـ "رؤوف خليف".

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مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

انطلق مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بالخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0).

وفي الجولة الثانية تعادل سلبيًا ضد المريخ السودانى على ملعب "شهداء بنينا" فى ليبيا.

أما الجولة الثالثة فشهدت الهزيمة أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس.

وفي الجولة الرابعة نجح في تحقيق أول فوز له على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الترجى = المركز الأول برصيد 9 نقاط.

2- شباب بلوزداد = المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

3- الزمالك = المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

4-المريخ = المركز الرابع برصيد 4 نقاط.


 

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