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أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم السبت 18 مارس 2023

الاقتصاد
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

واصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه الاستقرار في مصر، اليوم السبت، مع إجازة رسمية يشهدها القطاع المصرفي؛ وذالك بعدما كانت شهدت تحركات العملة الأمريكية استقرار بالبنوك خلال تعاملات الاسبوع الماضي، متجاهلة توقعات ارتفاعها مع تنبي الحكومة خطة لزيادة حصيلتها الدولارية.

 

أسعار الدولار اليوم السبت 18 مارس 2023:

سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  ببنك مصر

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.75  جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك  التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك اتش اس بي سي

سعر الدولار اليوم بالبنك 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك االتنمية الصناعية، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، 30.95، وللبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك  أبو ظبي التجاري

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بمصرف ابو ظبي الاسلامي

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأسكندرية

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار اليوم بالبنك  أمام الجنيه، لـ 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

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