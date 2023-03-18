بعد قرار منح الجنسية السعودية للأجانب.. شروط التجنيس والمستندات المطلوبة 1444

بعد قرار منح الجنسية السعودية للأجانب، من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية والذي نص على «يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية»، توفر بوابة «الفجر» الإلكترونية لمتابعيها الكرام في السطور التالية شروط التجنيس والمستندات المطلوبة 1444.

شروط التجنيس في السعودية للأجانب

1- أن يكون الأبن مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية عندما يبلغ سن الرشد.

2- أن يتمتع بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه سابقًا بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية أكثر من 6 أشهر.

3- لا بد من إلمام المتقدم باللغة العربية.

4- تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية خلال سنة بعد بلوغ سن الرشد.

5- للمجنون، إذا كان الأب على قيد الحياة فتكون تبعية الرعاية له، وإذا كان الأب متوفي؛ فيجب استكمال الشروط السابقة ويختار المقيم الشرعي الجنسية العربية السعودية.

6- أبناء الأب الحاصل على الجنسية السعودية ولم يبلغوا سن الرشد وأقاموا بالمملكة فهم سعوديين يحق لهم اختيار الجنسية الأصلية لوالدهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.

7- وإذا كانت إقامة الأبناء خارج المملكة؛ فهم أجانب ويحق لهم اختيار الجنسية الأصلية لوالدهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.

المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية

1- أن يكون قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي خلال تقديمه، ويحصل مُقدم الطلب على قسيمة بها رقم قيد طلبه وتاريخه.

2- نموذج طلب الجنسية مدون فيه البيانات المطلوبة وموقع عليه من قِبل صاحب الطلب مع ختم الإدارة وصورته الشخصية.

3- لا بد من توافر 3 نسخ من نموذج المعلومات مُعبئة بالبيانات المطلوبة.

4- صورة من كافة المستندات التي يمتلكها مُقدم الطلب.

5- إشعار صاحب الطلب بما يُقر به النظام والحصول على توقيعه بالعلم بذلك.

6- تقرير طبي يثبت سلامة المتقدم جسمانيًا وعقليًا.

7- إفادة من الجهات المختصة بالتخصصات التي تحتاج إليها المملكة.

8- نسخة من المؤهلات، وإذا كانت بلغة أخرى يتم ترجمتها إلى اللغة العربية.

9- يقدم طالب الجنسية بيانًا عن مصدر رزقه وثروته داخل وخارج المملكة.

10- تقديم شهادة مصدقة من جهة عمل مقدم الطلب مذكور فيها راتبه الشهري وطبيعة عمله.

11- تقديم إقرارًا يتضمن الخدمات العسكرية السابقة والنشاط السياسي أو الحزبي والمذهب الديني.

12- أما عن الفترة التي يستغرقها منح الجنسية السعودية فهي تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى 6 أشهر.

شروط منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية

1- وجود إثبات شرعي بأنها ترملت من زوجها السعودي

2- عدم زواج المتقدمة بعد وفاة زوجها.

3- يجب إعلان المتقدمة تنازلها عن جنسيتها الأصلية وذلك أمام كاتب عدل أو قاض.

4- لا بد من إقامة المتقدمة في المملكة.

5- يجب على الزوجة تقديم إقرارًا يفيد بعدم الحكم عليها سابقًا في جريمة جنائية أو أخلاقية.

6- ألا يكون هناك أية ملاحظات أو قيود تمت تسجيلها عليها لدى الجهات المختصة.

7- أن تكون أنجبت من زوجها السعودي الذي توفى أو من زوج سعودي سابق ولدًا أو أكثر مقارب لسن الرشد أو بلغه بالفعل.

قرار منح الجنسية السعودية

وقرر مجلس الوزراء منح الجنسية السعودية بناء على اقتراح من وزير الداخلية، وهذا بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 11/6/ 1444هـ، بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودي التي تنص على: «يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية».