دوري أبطال إفريقيا 2023.. موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

حرصا من بوابة «الفجر» الإلكترونية نقدم لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة.

وينتظر الجمهور مباراة الزمالك القادمة ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة، ويبحث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة للمتابعة.

ويواجه نادي الزمالك في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا حين المريخ السوداني في الجولة الأخير من دور المجموعات، والمجموعة تأهل منها كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري قبل جولة أخيرة من ختام دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا

وعن موعد مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يكون هو يوم السبت 1 أبريل 2023 على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر ان تُذاع مباراة الزمالك والمريخ على شاشتها.

لقاءات الزمالك ضد المريخ السوداني

التقى الزمالك والمريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب شهداء بنينا بالعاصمة الليبية طرابلس، وتم التعادل بينهما.

وتلقى الزمالك الخسارة في المباراة الأولى على ملعبه ووسط جماهيره أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد.

في حين تلقى المريخ السوداني الخسارة بالنتيجة نفسها أمام الترجي على ملعب «حمادي العقربي» برادس.

وكان قد التقى الزمالك مع الأندية السودانية في البطولات الإفريقية في 14 مباراة، إلا أنه لم يخض أي مباراة أمام المريخ، وجمعهما لقاء البطولة العربية، حيث انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وخاض الزمالك 12 مباراة أمام الهلال السوداني، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، بينما تلقي الخسارة في ثلاث مباريات.

وحقق الزمالك الفوز في مبارياته أمام فريق الموردة السوداني، في المباراة الأولى فاز 2/1، وفي الثانية تفوق بهدف دون رد.

سجل الزمالك في شباك الفرق السودانية نحو 17 هدفا خلال الـ 14 مباراة، ودخل في شباكه 13 هدفا.

والزمالك التقى مع الفرق السودانية أمام الهلال عام 2014، في دوري أبطال إفريقيا، المباراة التي انتهت بهزيمة الزمالك 2/1.