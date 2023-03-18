أسعار الذهب تقفز بالصاغة إلى أعلي مستويتها.. والجنيه الذهب يسجل 16400 جنيها

قفزت أسعار الذهب في مصر إلى أعلي مستويتها على الاطلاق مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد زيادة الاقبال على شرائه خوفا من حدوث أزمة اقتصادية جراء أعلان عدد من المصارف افلاسها، وذالك على الرغم من استقرار اسعار الدولار مقابل الجنيه بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم السبت 18 مارس 2023:

قفز سعر عيار الذهب 24إلى مستويات 2342 جنيها للجرام.

ارتفع سعر عيار الذهب 22 إلى 2147 جنيها للجرام.

زاد سعر عيار الذهب 21 إلى 2050 جنيها للجرام.

زاد سعر عيار الذهب 18 إلى 1757 جنيها للجرام.

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 16400 جنيها.

أسعار الذهب ترتفع عالميا إلى اعلي مستويتها منذ أبريل 2022:

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الجمعة محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة مكافحته التضخم.

و صعد الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 1960.29 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2022، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 1965.70 دولارا.

وصعد الذهب نحو 5.3 بالمئة هذا الأسبوع.

وأبرز انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة ضعف البنوك في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة، بينما أدى هبوط أسهم كريدي سويس إلى تفاقم الاضطرابات في السوق.