تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. نوة الشمس الكبيرة تضرب البلاد (بيان بالدرجات)

حذرت الأرصاد الجوية من نوة الشمس الكبيرة، التي تضرب البلاد اليوم السبت الموافق 18 مارس 2023، حيث أن شمال الجمهورية تتأثر بهذه النوة، ويصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، بجانب انخفاض درجات الحرارة خلال الليل.

موعد انتهاء نوة الشمس

وعن نوة الشمس الكبيرة التي تضرب البلاد، من المنتظر أن تستمر من اليوم وحتى الاثنين ويُصاحبها انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

ما هي نوة الشمس الكبيرة التي تجتاح البلاد اليوم؟

والنوة هي اضطرابات جوية تنشأ عنها دوامة هوائية دائرية أو بيضاوية ذات ضغط منخفض، ومن حولها يكون ذو ضغط مرتفع، والرياحيتم اندفاعها بشكل حلزوني، عكس عقارب الساعة.

تفاصيل حدوث نوة الشمس قبل انتهاء الشتاء

في فصل الشتاء تتعرض الأجزاء المطلة على البحر المتوسط للنوات، وتتسبب في الانخفاضات الجوية الإعصارية التي تميز الأحوال المناخية في إقليم البحر المتوسط، كما أن نوة الشمس الكبيرة تظهر في برمهات.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، قالت الأرصاد الجوية، إن اليوم طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويسود طقس معتدل في درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس ليلا؛ حيث تنخفض درجات الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية.

وشدد خبراء الأرصاد الجوية على الالتزام بارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال ساعات الليل منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وسادت الشبورة المائية صباحا بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، تكون كثيفة على وسط سيناء، كما تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وحسب بيان الأرصاد الجوية تبين أنه تتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نصيحة مهمة من الأرصاد للحماية من طقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية أن هناك نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال وسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ناصحة بارتداء الكمامات عند النزول إلى الشارع منعا لاستنشاق الأتربة العالقة.

درجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 22

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 03 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 33