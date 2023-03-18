طقس السعودية اليوم.. أمطار غزيرة وسيول ورياح محملة بالأتربة

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل حالة طقس السعودية اليوم السبت، مشيرا إلى سقوط الأمطار الغزيرة وجريان السيول في عددٍ من مناطق المملكة.

طقس السعودية اليوم.. أمطار غزيرة ونصائح مهمة

وحذرت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، من الأمطار الغزيرة، ونصحت بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والالتزام بالتعليمات، فضلا عن مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه، بجانب الالتزام بتعليمات الجهات المعنية المنشورة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

طقس السعودية اليوم.. سيول ورياح محملة بالأتربة

وعن الأرصاد الجوية، تتوقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن يشهد الطقس اليوم هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة إضافة إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وكشف المركز أنه تكون نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وأوضح المركز تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، وجازان وعسير.

درجات الحرارة ونسبة الرطوبة والظواهر الجوية في مكة

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة مع 34 درجة، ومكة المكرمة تكون العمظى 34 والصغرى 20 والرطوبة المتوقعة 65، وعن الظواهر الجوية تكون سحب رعدية ممطرة.

درجات الحرارة ونسبة الرطوبة والظواهر الجوية في المدينة

وعن العظمى في المدينة المنورة 32 والصغرى تصل لـ 16 والرطوبة المتوقعة 35 وعن الظواهر الجوية فيكون الجو اليوم صحو.

درجات الحرارة ونسبة الرطوبة والظواهر الجوية في الرياض

وتكون العظمى في الرياض 27 بينما تكوالصغرى 16 وعن الرطوبة المتوقعة 35 والظواهر الجوية فتكون هناك أمطار متوسطة اليوم.

درجات الحرارة ونسبة الرطوبة والظواهر الجوية في جدة

وتشهد العظمى في جدة اليوم 32 بينما تشهد الصغرى 19 والرطوبة المتوقعة 70 ويسود اليوم طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في المملكة

الدمام 29 15

أبها 20 12

تبوك 26 10

بريدة 30 16

حائل 27 12

الباحة 20 10

عرعر 27 12

سكاكا 27 12

جازان 32 25

نجران 29 16

الخرج 29 16

المجمعة 28 15

وادي الدواسر 30 18

الدوادمي 29 16

شرورة 32 20

طريف 24 8

الطائف 25 13

القنفذة 32 22

ينبع 31 15

العلا 30 13

الاحساء 30 16

حفر الباطن 29 15

بيشة 30 15

الوجه 27 15

رفحا 30 14

القريات 25 9

السودة 18 7

روضة التنهات 28 15

صحراء الدهناء 28 15

الصمان 28 15

وعبر موقع الفجر الإلكتروني، يتم توفير كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس ودرجات الحرارة في المملكة العربية السعودية، لكي يتم معرفة تفاصيل الطقيس من جانب المواطنين السعوديين ومعرفة أماكن ومناطق السيوم والرياح المحملة بالاتربة لتوخي الحذرالحفاظ على سلامة الجميع.