يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بث مباشر الآن يلا كورة 365 دون تقطيع

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بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بث مباشر الآن يلا كورة 365 دون تقطيع، يحل نادي صن داونز ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني، فى مباراة مصيرية تجمع بينهما بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023.

الفريق الجنوب أفريقي يخوض لقاء اليوم بعد فوز عريض على النادي الأهلي بخمسة أهدافٍ مقابل هدفين، وضعه فى ربع نهائي دوري الأبطال مبكرًا، أما الهلال فيحتاج الفوز لحجز بطاقة التأهل الثانية.

المباراة تحمل أهمية كبرى للأهلي، حيث ينتظر خسارة أو تعادل الشقيق السوداني للحفاظ على الآمال فى الصعود، وذلك بعد فوزه على القطن الكاميروني.

موعد مباراة الهلال السوداني ضد صن داونز

ويحتضن ملعب "الهلال" مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن المجموعة التي تضم الأهلي والقطن.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد صن داونز

وتذاع مباراة الهلال السوداني وصن داونز فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على قناة beIN Sports.

الأهلى يحيى آمال التأهل الأفريقى برباعية فى القطن 
وأحيا الأهلي آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، بعد فوز عريض خارج الديار أمام القطن الكاميروني برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات

استعاد الأهلي الثقة سريعا بعد خسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 الأسبوع الماضي، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا في مدينة جاروا الكاميرونية، يعزز به فرص تأهله بين الثمانية الكبار.

ترتيب مجموعة الأهلي

يتربّع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، ويليه الهلال في الوصافة وجمع 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة، قبل المباراة المرتقبة بينهما في أم درمان.

 

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