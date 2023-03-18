بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال وصن داونز في مجموعات دوري ابطال افريقيا يلا شوت، تقدم لكم منصة بوابة الفجر الرياضي أخبار الرياضة الأفريقية، بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الهلال السوداني وماميولدي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن مباريات اليوم السبت 18 مارس، في منافسات مجموعات (16) دوري ابطال افريقيا.

يستقبل الهلال نظيره ماميلودي صن داونز، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، في مباراة هامة وحاسمة، بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية، والتي تضم ايضًا البطل القياسي الاهلي المصري، والقطن الكاميروني.

وحقق الهلال السوداني الفوز على القطن الكاميروني بالجولة الرابعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ليحقق 3 انتصارات متتالية بدوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه؛ ويرفع رصيده النقطي إلى 9 في المركز الثاني.

ويتطلع الهلال إلى حصد الثلاث نقاط والترشح إلى ربع النهائي؛ حيث تضعه نتيجة التعادل أو الخسارة اليوم في صدام محتدم مع الاهلي في لقاء الجولة السادسة والأخيرة بالقاهرة على بطاقة التأهل الثانية.



من جانبه، اكتسح ماميولدي صن داونز، الاهلي وفاز عليه بنتيجة 5-2 في جنوب إفريقيا، ليحسم تأهله بشكلٍ رسمي إلى دور ربع النهائي بعدما وصلت للنقطة العاشرة في المركز الأول.

البث المباشر لمباراة الهلال وصن داونز

ينقل بث مباشر الهلال وماميولدي صن داونز على قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 4، بصوت المعلق “منتصر الازهري”؛ كما يمكنك متابعة تغطية حية “لحظة بلحظة” على صفحات منصة الفجر الرياضي أخبار الرياضة الأفريقية.

ويدير مباراة الهلال وماميولدي صن داونز، الحكم التونسي ”صادق السالمي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والخرطوم، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت جرينتش.

يذكر ان الهلال وصن داونز تواجها في 7 مناسبات سابقة ببطولة دوري ابطال افريقيا بداية من 2008؛ تفوق الفريق الجنوب أفريقي بـ5 انتصارات آخرها لقاء الذهاب بالنسخة الحالية، وخسر مرة واحدة فقط، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

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