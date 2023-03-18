يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا 2023، مباراة الهلال ضد صن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 يبحث عنها ملايين من مشجعي كرة القدم في القارة السمراء، وخاصة جماهر نادي الأهلي، لأن نتيجة مباراة الهلال وصن داونز فارقة في مصير تأهل النادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرصًا من الفجر الرياضي على تقديم أخر أخبار الرياضة والكرة العالمية والمحلية للمتابعين، سنقدم لكم فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد صن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وموعد اللقاء، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع، وتردد قناة بين سبورت المفتوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد صن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

وعن القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد صن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، تنقل قناة بين سبورت 4 مباراة الهلال وصن داونز اليوم السبت الموافق 18 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

كما سيتاح البث المباشر لمباراة الهلال وصن داونز اليوم على موقع بين كونكت الإلكتروني في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، والساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الهلال وصن داونز اليوم في دوري الأبطال

نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الهلال وصن داونز اليوم في دوري الأبطال، ولكن يجب أن تعلم أن هذه القناة مشفرة ولمشاهدة اللقاء عليك الاشتراك في خدمات بين سبورت bein sports أولًا، إليكم التردد:

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بث مباشر

كما يمكن مشاهدة مباراة الهلال وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا على تطبيق بين كونكت، أو الموقع الإلكتروني له، وذلك باشتراك مدفوع أيضًا، لأن إدارة بين سبورت تملك حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا منذ دور المجموعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل الهلال ضد صن داونز

قد يختار المدرب تشكيل الهلال التالي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم - محمد أحمد إرنق - عثمان ضيوف - أطهر الطاهر.

خط الوسط: والي الدين خضر - أبو عاقلة عبد الله - ديفيد أباجنا - لامين جارجو.

الهجوم: محمد عبد الرحمن - ليليبو مكاني.

تشكيل صن داونز ضد الهلال

أما الجانب الآخر، قد يختار المدرب تشكيل صن داونز التالي لمواجهة الهلال السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

حراسة المرمى: روني ويليامز.

خط الدفاع: بريان مانديلا - موادو - مافيلا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - مارسيلو أليندي - نيو مياما.

الهجوم: كاسيوس ميليولا - ثيمبا زواني - بيتر شالوليلي.

تردد بين سبورت المفتوحة

نستعرض معكم فيما يلي تردد بين سبورت المفتوحة التي تنقل مباريات الدوري القطري بشكل مجاني للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تنقل عدد من المباريات النهائية المهمة في مختلف البطولات الكروية.

تردد بين سبورت المفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

وتجدر الإشارة إلى أن صن داونز يحتل صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، ويأتي الهلال وصيفًا برصيد 9 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يقع فريق القطن صاحب الخمس هزائم في خمس جولات في المركز الأخير والرابع دون أي نقاط.