يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLASHOOT

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بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتنطلق مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم

ويحتل فريق الهلال السوداني المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر فريق صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة برصيد 10 نقاط، وضمن تأهله للدور المقبل.

ويحتاج فريق الهلال السوداني للانتصار في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى الدور المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام فريق الأهلي في القاهرة، وذلك بعد فوز المارد الأحمر على فريق القطن الكاميروني برباعية نظيفة، أمس الجمعة.

ويأمل الأهلي في تعثر الهلال السوداني أمام صن دوانز في مباراة اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لتنتعش حظوظه في التأهل للدور المقبل، حيث سيحتاج لتحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة لحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، وتعثر الهلال بالتعادل أو الهزيمة سيجعل التأهل في يد المارد الأحمر خلال المواجهة بين الفريقين في الجولة الأخيرة.

بث مباشر مباراة الهلال السوداني وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء.

 

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