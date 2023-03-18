مشاهدة مباراة الهلال السوادني اليوم | مشاهدة مباراة الهلال وصن داونز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال وصن داونز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ، ينتظر عشاق الأهلي المصري نتيجة مباراة الهلال السوداني، وصن دوانز خلال اللقاء الذي يجمعهما عصر، اليوم السبت، على أرض ملعب الجوهرة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدوري مجموعات أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022-2023.

وتقدم بوابة الفجر الرياضي خدمة النقل المباشرة لحظة بلحظة للمتابعين وقت المباراة المرتقبة.

بداية المباراة:

موعد مباراة الهلال السوداني وصن دوانز

هذا اللقاء ينتظره عشاق القلعة الحمراء بفارغ الصبر خاصة أنه يحدد مصير ناديهم من التأهل لدور ربع النهائي حال فوزه على القطن الكاميروني. وينطلق لقاء الهلال السوداني وصن دوانز السبت 18 مارس الجاري، عند الساعة الثانية بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والثالثة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والرابعة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والخامسة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القناة الناقلة لمبارا الهلال وصن دوانز

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اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بث مباشر

بث مباشر مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتنطلق مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم

ويحتل فريق الهلال السوداني المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر فريق صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة برصيد 10 نقاط، وضمن تأهله للدور المقبل.

ويحتاج فريق الهلال السوداني للانتصار في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى الدور المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام فريق الأهلي في القاهرة، وذلك بعد فوز المارد الأحمر على فريق القطن الكاميروني برباعية نظيفة، أمس الجمعة.

ويأمل الأهلي في تعثر الهلال السوداني أمام صن دوانز في مباراة اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لتنتعش حظوظه في التأهل للدور المقبل، حيث سيحتاج لتحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة لحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، وتعثر الهلال بالتعادل أو الهزيمة سيجعل التأهل في يد المارد الأحمر خلال المواجهة بين الفريقين في الجولة الأخيرة.

بث مباشر مباراة الهلال السوداني وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء.