مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم دوري أبطال إفريقيا، أعلن المدرب الوطنى رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز، ونظيره فلورينت لبينجي، مدرب فريق الهلال السودانى، تشكيلى الفريقين استعدادا للمباراة المصيرية التي تجمعهما اليوم بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023.

ويتربّع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة، قبل المباراة المرتقبة بينهما في أم درمان.

وجاء تشكيل الهلال السودانى كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏المركز الإعلامي اد الهال دوري أبطال إفريقيا دور المجموعات الهلال VS صنداونز الجنوب إفريقي تشكيل الهلال.29 علي أبو عشرين.5 إيمورو إبراهيم 6 محمد أحمد إرنق 38. عثماني ضيوف 4 الطيب عبدالرازق 27 موفق صديق.21 والي الدين خضر 2 أبوعاقلة عبدالله.35 فابريس نغوما.10 محمد عبدالرحمن 34 ليليبو مكابي المنذر 12- جارجو 3.عبدالرؤوف الاحتياط فارس 26 أطهر فوفانا L-HIL‏'‏‏

فيما يأتي تشكيل صن دوانز كالاتى:

حراسة المرمى: روني ويليامز.

خط الدفاع: دينيس أونيانجو، موادو، مافيلا، موديبا.

خط الوسط: موكوينا،، ثيمبا زواني، نيو مياما.

خط الهجوم: كاسيوس ميليولا، بيتر شالوليلي، مارسيلو أليندي.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بث مباشر

الفريق الجنوب أفريقي يخوض لقاء اليوم بعد فوز عريض على النادي الأهلي بخمسة أهدافٍ مقابل هدفين، وضعه فى ربع نهائي دوري الأبطال مبكرًا، أما الهلال فيحتاج الفوز لحجز بطاقة التأهل الثانية.

المباراة تحمل أهمية كبرى للأهلي، حيث ينتظر خسارة أو تعادل الشقيق السوداني للحفاظ على الآمال فى الصعود، وذلك بعد فوزه على القطن الكاميروني.

موعد مباراة الهلال ضد صن داونز



ويحتضن ملعب "الهلال" مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن المجموعة التي تضم الأهلي والقطن.

وأحيا الأهلي آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، بعد فوز عريض خارج الديار أمام القطن الكاميروني برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات

استعاد الأهلي الثقة سريعا بعد خسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 الأسبوع الماضي، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا في مدينة جاروا الكاميرونية، يعزز به فرص تأهله بين الثمانية الكبار.