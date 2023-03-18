يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة صن داونز والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا Yalla shoot يلا كورة الهلال السوداني بث مباشر، تتجه أنظار فرق المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى مباراة الهلال وصن داونز التي ستؤثر على موقف الأهلي في الحدث القاري الكبير.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني و، وفاز الأهلى اليوم على القطن الكاميرونى برباعية نظيفة بملعب رودمي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية.

ومن المقرر أن يكون غدًا السبت عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة هو توقيت مباراة الهلال ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلى للفوز على الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، لكنه ينتظر الأهلى هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السودانى من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة، ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلى فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع دون نقاط.

نجح فريق الكرة بالنادي الأهلي في الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعدما حقق فوزًا كبيرًا على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، بإستاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سجل رباعية الأهلي، كهربا الذي زار شباك القطن ثلاث مرات "هاتريك" في الدقائق23 و29 و51 فيما سجل بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 54.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط لكن تأهله مُرتبط بمباراة الغد بين الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي بملعب الأول في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، فالأهلي يحتاج فوز صن داونز أو التعادل من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل على أن يتم حسم التأهل في الجولة الأخيرة بين الأهلي والهلال بالقاهرة.

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