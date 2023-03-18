مشاهدة مباراة الهلال اليوم يوتيوب | يلا شووت مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بث مباشر YALLA SHOOT

بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بدوري الابطال اليوم السبت.

بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز

وياتي البحث عن مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بعدما ارتبط مصير النادي الأهلي فى التأهل إلى الدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، بخسارة أوتعادل الهلال مع صن دوانز فى هذا اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وصنو دوانز فى دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر، مباراة الهلال السوداني وصن داونز، أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية عن نقل مباراة الهلال وصن داونز فى الجولة الخامسة من دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا 2023، وهو الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري الإفريقي فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة الهلال السوداني وصن داونز

وتقام مباراة الهلال السوداني وصن داونز ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023 عصر اليوم السبت 18 مارس فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

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الأهلي وصن داونز،

مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز

ويحلم الأهلي بتعثر الهلال السوداني بالتعادل أو الهزيمة في مباراته أمام صن داونز حيث سيكون فوز صن داونز بأي نتيجة الأفضل بالنسبة للأهلي.

وفي حال فوز صن داونز على الهلال يحتاج الأهلي للفوز على الهلال في مباراة الجولة السادسة والأخيرة بأي نتيجة حيث سيكون وقتها رصيد الأهلي 10 نقاط وفي حالة هزيمة الهلال سيتوقف عند 9 نقاط.

أما في حالة التعادل بين الهلال وصن داونز سيحتاج الأحمر للفوز على الفريق السوداني بفارق أكثر من هدف.

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي نتيجة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت من أجل تحديد طلب عدد الجماهير في مباراة الهلال السوداني المقرر لها مطلع أبريل القادم في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقالت مصادر إنه حال تعادل الهلال أو خسارته ومن ثم تجدد أمال الصعود سيتم طلب توفير أكبر عدد جماهيري ممكن لحضور مباراة الهلال ولكن حال فوز الأخير اليوم وخروج الأهلي رسميًا سيتم ترك الأمر للجهات المعنية لتحديد حجم الحضور الجماهيري.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري ابطال افريقيا

يتربع نادي صن دوانز الإفريقي صدارة جدول ترتيب دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحتل النادي الاهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2023، برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل نادي القطن الكاميروني ترتيب المجموعة دون نقاط.

ويأتي ترتيب المجموعة، على النحو التالي:

١- صن داونز الجنوب أفريقي 10 نقاط.

٢- الهلال السوداني 9 نقاط.

٣- الأهلي المصري 7 نقاط.

٤- القطن الكاميروني 0 نقطة.