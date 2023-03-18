نتيجة مباراة اتحاد جدة والفتح في الدوري السعودي 2023 يبحث عنه مشجعي كرة القدم في السعودية، حيث شهدت اللقاء أحداث قوية، وفيما يلي نستعرض معكم نتيجة مباراة اتحاد جدة والفتح.



نتيجة مباراة اتحاد جدة والفتح

نتيجة مباراة اتحاد جدة والفتح.. انتهت المباراة بخماسية للاتحاد مقابل هدف وحيد لفريق الفتح.

واحتفظ نادى الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز السادس برصيد 31 نقطة.

كما شهد تشكيل الاتحاد تواجد المصري حجازى وغياب طارق حامد، وجاء كالتالى:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: أحمد حجازي، زكريا هوساوي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي.

الوسط: ايجور كورنادو، برونو هنريكي، كوستا.

الهجوم: رومارينهو دا سيلفا، عبد الرزاق حمد الله، عبد الرحمن العبود.

نتائج الاتحاد في الدوري السعودي بالمباريات الماضية

وحسم الاتحاد مواجهة ضيفه النصر بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مؤخرا على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة 20، من الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022 - 2023.

ويأتي الشباب خلف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي، باحتلاله المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بعد الفوز على الفيحاء 3-2.

وكان الاتحاد قد نجح فى الفوز على النصر مؤخرا بنتيجة 3 - 1، وحصد لقب كأس السوبر السعودي.

ويغيب طارق حامد عن مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي،بعدما أصدرت لجنة الانضباط السعودية قرارا بإيقاف الدولي المصري وتغريمه ماليا لارتكاب سلوك غير رياضي خلال مواجهة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت لجنة الانضباط عن إيقاف طارق حامد لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال لارتكاب سلوك غير رياضي.

كان مقطع فيديو للدولى المصرى طارق حامد خلال مباراة الفريقين فى الدور ربع النهائى من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين،أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ظهر فيه حامد يتحدث إلى فلاديمير، وأشار البعض إلى أن الحديث حمل ألفاظا وعبارات غير لائقة من لاعب الوسط المصرى تجاه حارس الفيحاء.

ويعد غياب طارق حامد عن الاتحاد أزمة فنية كبرى لنونو سانتو مدرب الفريق في ظل عدم وجود البديل المناسب، وقد يلجأ المدرب البرتغالي للاعتماد على عبد الرحمن العبود لاعب الجناح الهجومي في مركز المحور بجوار برونو هنريكي لتعويض غياب النجم المصري.