مستقبل وطن ينظم قوافل غذائية في عدد من المحافظات بمناسبة شهر رمضان (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية في عدد من المحافظات بمناسبة شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتزامن مع انطلاق مبادرة التحالف الأهلي للعمل التنموي "كتف بكتف".

نشر الحزب، فيديو لأعضاء حزب مستقبل وطن، أثناء القيام بتوزيع الكراتين الغذائية على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه العديد من المواطنين خلال الفيديو، رسائل شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين "كل سنة وأنت طيب يا ريس.. وشكرا للرئيس السيسي.. ربنا يخليك لينا ياريس ونفضل دائما إيد واحدة.. بنحبك ياريس".