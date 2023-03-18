شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم السبت 18-3-2023 في كأس الاتحاد الإنجليزي.. هاتريك هالاند

إنتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز الفريق السماوي بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شئ على نظيره نادي بيرنلي.

شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم

سجل إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الهدف الأول في شباك بيكوك فيرل حارس مرمي بيرنلي في الدقيقة 32 من زمن الشوط الثاني.

وأضاف النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثاني في شباك بيرنلي في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول من عمر المبارة.

وسجل النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي والثالث له في شباك بيكوك فيرل حارس مرمي بيرنلي في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني من عمر المباراة.

وأضاف جولييان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الرابع في شباك بيرنلي في الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني من عمر المباراة.

وسجل كول بالمر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الهدف الخامس في شباك بيكوك فيرل حارس مرمي بيرنلي في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني.

وعزز جولييان ألفاريز بالهدف السادس لمانشستر سيتي في شباك بيكوك فيرل حارس مرمي بيرنلي في الدقيقة 73 من زمن الشوط الثاني من عمر المباراة.