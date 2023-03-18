نتيجة مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2023.. النصر يعزز وصفاته

نتيجة مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2023 يبحث عنها جماهير وعشان رونالدو ومنافسات دوري روشين السعودي، حيث يحاول فريق النصر ملاحقه غريمه اتحاد جدة في جدول الدوري السعودي، ونستعرض معكم فيما نتيجة مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2023.

نتيجة مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2023

أسفرت نتيجة مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي عن فوز مستحق للنصر بنتيجة 2-1، وشهدت أحداث مباراة النصر وابها في الدوري السعودي لموسم 2022-2023 منافسة شرسة، على ملعب مرسول بارك، في إطار الجولة الـ21 من المسابقة المحلية.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد فريق أبها بالمركز الـ12 ولديه 23 نقطة. وكان النصر وأبها قد تواجهها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين، بالمباراة التي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 3-1.

تشكيل النصر اليوم أمام أبها