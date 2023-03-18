الرسمية.. ننشر قائمة منتخب مصر لمباراتى مالاوي بتصفيات أمم إفريقيا 2023

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منتخب مصر
منتخب مصر

تصدرت قائمة منتخب مصر لمباراتى مالاوي بتصفيات أمم إفريقيا 2023، الأكثر روجا على محرك بحث جوجل الشهير، حيث أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني عن قائمة منتخب مصر المشاركة في مباراتي مالاوي. 


قائمة منتخب مصر

قائمة منتخب مصر.. كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس، ويتخلله مباراتان أمام مالاوي يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 24 لاعبًا:

  • محمد الشناوي 
  • أحمد الشناوي 
  • محمد صبحي 
  • محمد هاني
  • هشام صلاح 
  • محمد حمدي 
  • أحمد فتوح 
  • أحمد حجازي 
  • علي جبر 
  • محمد عبد المنعم 
  • أسامه جلال 
  • طارق حامد 
  • إمام عاشور 
  • محمود حماده 
  • مروان عطيه
  • حمدي فتحي
  • أحمد سيد زيزو
  • محمد صلاح
  • مصطفى فتحي
  • عمر مرموش
  • أحمد عبد القادر
  • مصطفي محمد
  • محمود كهربا
  • أحمد حسن كوكا
     

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موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي

في السياق ذاته، تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.

ويتواجد منتخبي مصر ومالاوي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما إثيوبيا وغينيا، وتشهد المجموعة تساوى الـ4 فرق فى عدد النقاط بعد خوض كل منها مباراتين، برصيد 3 نقاط للجميع.

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