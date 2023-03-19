خاص.. دومينيك حوراني تكشف لـ "الفجر الفني" عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة

كشفت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة والتي ينتظرها الجمهور بكل حماس وحب.

وقالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": “أحضر أعمال غنائية جديدة لكن التحفظ على كشف صناع العمل، حتى لا أحرق المفاجأة الجمهور”.

وأضافت أن هذه الأعمال سيتم طرحها في عيد الفطر المبارك بإذن الله.



نصائح دومنيك لجمهورها



وفي سياق منفصل كشفت دومينيك حوراني عن عدة نصائح مهمة من تجربها الحياتية لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام" أبرز هم:



— "عندما تحب شخص من قلبك، لا تتغير مشاعرك إتجاه، مهما كثرت أخطائه، لأن العقل يغضب ولكن القلب سيبق مليئ بالحب".



*حوراني:سبب نجاح أي راجل في العالم هو أنا مش بهزر

—"أسمعو دي ي جماعة.. سبب نجاح أي أمرأة في العالم هو الرجل، أما عن نجاح اي راجل في العالم هو انا مش بهزر ههههه".



*دومينيك:أعطي قلبك لمن لم يستطع العيش بدونك



—" أعطي حب لمن يهتم لسعادتك، وأعطي صداقتك لم يكتم سرك، وأعطي ظهرك لمن يتجاهلك، وأعطي قوتك لم يبحث عن ضعفك، وأعطي قلبك لمن لم يستطع العيش بدونك ".