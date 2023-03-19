جدول تفصيلي بموعد دوام المدارس في شهر رمضان 1444

قبل شهر رمضان 1444، يبحث الطلاب عن موعد دوام المدارس في رمضان بالمملكة العربية السعودية، حيث يترقب الطُلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية الإعلان عن موعد دوام المدارس في رمضان 1444.

موعد دوام المدارس

وقامت «وزارة التعليم» السعودية بالإعلان عن مواعيد بداية الدراسة في رمضان 2023، وعن تفاصيل أكثر حول موعد دوام المدارس في رمضان.

وبداية من يوم السبت 26 شعبان 1444 هـ المُوافق 18 مارس / آذار 2023 مـ تم الإعلان رسميا من قِبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد دوام المدارس في رمضان 1444 لجميع المناطق بالمملكة.

جدول تفصيلي بموعد دوام المدارس في رمضان 1444

وجاء هذا بالتزامن مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه فقط أيام، لذا؛ توفر بوابة الفجر الإلكترونية جدولا تفصيليا عن موعد دوام المدارس في رمضان 1444 في مناطق المملكة.