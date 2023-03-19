جدول تفصيلي بموعد دوام المدارس في شهر رمضان 1444

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دوام المدارس في رمضان
دوام المدارس في رمضان

قبل شهر رمضان 1444، يبحث الطلاب عن موعد دوام المدارس في رمضان بالمملكة العربية السعودية، حيث يترقب الطُلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية الإعلان عن موعد دوام المدارس في رمضان 1444.

موعد دوام المدارس

وقامت «وزارة التعليم» السعودية بالإعلان عن مواعيد بداية الدراسة في رمضان 2023، وعن تفاصيل أكثر حول موعد دوام المدارس في رمضان.

وبداية من يوم السبت 26 شعبان 1444 هـ المُوافق 18 مارس / آذار 2023 مـ تم الإعلان رسميا من قِبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد دوام المدارس في رمضان 1444 لجميع المناطق بالمملكة.

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"التعليم السعودية" توضح موعد دوام المدارس في رمضان 1444 بجميع المناطق

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موعد شهر رمضان 2023 في المملكة السعودية

جدول تفصيلي بموعد دوام المدارس في رمضان 1444

وجاء هذا بالتزامن مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه فقط أيام، لذا؛ توفر بوابة الفجر الإلكترونية جدولا تفصيليا عن موعد دوام المدارس في رمضان 1444 في مناطق المملكة.

المنطقة

موعد بداية الدراسة

الرياض

الساعة التاسعة 09:00 صباحا

الشرقية

الساعة التاسعة 09:00 صباحا

جدة

الساعة التاسعة 09:00 صباحا

القصيم

الساعة العاشرة 10:00 صباحا

المدينة المنورة بنين

الساعة العاشرة إلا ربع 09:45 صباحا

المدينة المنورة بنات

الساعة التاسعة والنصف 09:30 صباحا

حائل

الساعة العاشرة 10:00 صباحا

الجوف

الساعة العاشرة 10:00 صباحا

نجران

الساعة العاشرة 10:00 صباحا

الخرج

الساعة العاشرة 10:00 صباحا

النماص

الساعة التاسعة 09:00 صباحا

الزلفي

الساعة العاشرة إلا ربع 09:45 صباحا

البكيرية

الساعة العاشرة 10:00 صباحا

 

 

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