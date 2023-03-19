عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم: «كل عام وأنتِ السعادة التي تغمر حياتي»

ننشر لكم في السطور التالية عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023 مكتوبة، مبعوث بها أرق التهاني لأمك العزيزة.

وعيد الأم هو المناسبة السعيدة التي يحتفي فيها كل ابن وابنة بالأم، تقديرا لها ولدورها والعطاء الذي تمنحهم إياه، ونعرض لكم في السطور التالية باقة من أجمل العبارات التي يُمكن تقديمها للأم في عيدها، تعبيرا عن حبكم لها وتقديرا لمجهودها معكم والعطاء المقدم من ناحيتها.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023

كل عام وأنت أغلى وأحن أم في هذه الحياة.

كل عام وأنتِ أجمل نساء الأرض أجميعن.

كل عام وأنتِ السعادة التي تغمر حياتي.

أمي حياتي وجميلتي وكل ما أملك.. أُهنئك اليوم بيومك المميز وأتمنى، أن تظلي بصحة وسعادة إلى الأبد.

أمي الجميلة التي لا يُمكنني أن أرى أجمل منها في تلك الحياة.. كل عام وأنتِ أجمل نساء الأرض.

أنتِ الحياة والأمان بالنسبة لي يا أمي.. ولو ظللت أتحدث عما تفعلينه لأجلي من تضحيات لما وفيت حقك.. كل عام وأنتِ بخير يا حبيبتي وزهرتي.

كل عام وأنتِ الحب والأمان والاطمئنان والسعادة بالنسبة لي.. لولاكِ أنتِ ما أكملت الطريق.

أحبك يا كل حياتي وآمالي.. أُحبك فوق حب المحبين حبًا يا أحلى أم في هذه الدنيا.

أحبك يا كل حياتي وآمالي.. أُحبك فوق حب المحبين حبًا يا أحلى أم في هذه الدنيا. الأم مدرسة إذا أعددتها أعدت شعبًا طيب الأعراق، فأنت أفضل مدرسة في هذه الحياة.

أشكرك على كل ما ضحيتي به من أجلي وأجل إخوتي يا أفضل أم.. واليوم هو اليوم المناسب لكي أعبر لكِ فيه عن حبي وامتناني لكل ما فعلتِه.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023

اللهم احفظ أمي وبارك فيها واكتب لها الخير أينما حلت.

اللهم ارزق أمي الصحة والستر وبركة العمر وسعة الرزق وراحة البال وطمأنينة القلب.

يا أحلى أم في الوجود يا أمي يا منبع الحنان في هذه الدنيا.

أمي هي مصدر الخير والسعادة الذي رزقني الله إياه.

أسأل الله أن يديمك في حياتي إلى أبد الدهر.

يا حبيبتي يا أمي أنتِ كل الخير الذي رزقني به الله عز وجل.. فكم بذلتِ من تضحيات من أجل إسعادي وكم كان لكِ دور في وصولي إلى الخير الذي امتلكه الآن.

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