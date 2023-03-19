ننشر موعد شم النسيم في رمضان.. والإجازات الرسمية المتبقية في 2023، حيث يبحث المواطنين عن معرفة موعد شم النسيم هذا العام للاحتفال به كلا على طريقته الخاصة من تلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر.

شم النسيم

وفي ظل البحث عن موعد شم النسيم، ينتاب الناس مخاوف حول الاحتفال به، الامر الذي جعل بوابة الفجر الإلكترونية توفر للمتابعين الكرام كل ما يدور في أذهانهم للحصول على المعلومة كاملة ومعرفة رأي الإفتاء المصرية في الاحتفال بمظاهر شم النسيم.

وفي السطور التالية ننشر لكم متابعينا الكرام في جميع محافظات الجمهورية، تفاصيل حول موعد شم النسيم وحكم الاحتفال به وفقا لدار الإفتاء.

موعد شم النسيم

يعتبر شم النسيم من الأيام التي لها تأثير مهم في نفوس المصريين، حيث يجتمعون مع أفراد عائلتهم ويحصلون من خلاله على إجازة رسمية وياخذون قسطا من الراحة مع الجلوس في الأماكن التي يوجد بها أشجار ومظاهر خلابة والاستمتاع بجمال الطبيعة، والمكوث مع الأصدقاء وقضاء وقتا ممتعا ولطيفا معا.

تفاصيل عيد شم النسيم

وتتزايد معدلات البحث عن موعد شم النسيم 2023، خاصة وقد اقترب موعد فصل الربيع في الظهور بتقلباته، حيث يعود الاحتفال بأعياد الربيع، والتي من بينها عيد شم النسيم، إلى 4 ألاف عاما.

وشم النسيم، هو عيد فرعوني متوارث، كان قدماء المصريين يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليومن وتوارث المصريين هذه العادة وظل هذا اليوم نحتفل به كلا على طريقته الخاصة وتوثيق اللحظة بالصور والفيديوهات.

مواعيد الإجازات المتبقية في عام 2023

ننشر لكم في السطور التالية وفقا لموقع الفجر الإلكتروني مواعيد الإجازات المتبقية في عام 2023، حيث يحرص المواطنين على معرفة موعد الإجازة من العمل في القطاعين العام والخاص، ولمزيد من التفاصيل إليكم في السطور التالية تفاصيل الإجازات:

إجازة شم النسيم

من المقرر أن يحصل المصريين على إجازة شم النسيم يوم الإثنين الموافق 17 إبريل الموافق 26 رمضان، وحسب قرار مجلس الوزراء، فإن إي إجازة في منتصف الأسبوع، سيتم تأجيلها لنهاية الأسبوع فلا يتم تحديد موعد إجازة شم النسيم حتى الأن هل ستكون الإثنين أم سيتم ترحيلها للخميس.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

من المنتظر أن يتم الحصول على إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء 20 أبريل آخر أيام شهر رمضان، ليبدأ عيد الفطر من يوم الخميس 21 أبريل ويستمر السبت 23 أبريل 2023.

إجازة عيد تحرير سيناء

ويتم الحصول على إجازة ذكرى عيد تحرير سيناء السبت الموافق 24 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إجازة عيد العمال 2023

ويكون يوم الإثنين الموافق 1 مايو مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

موعد إجازة عيد الإضحي 2023

طبقا للبحوث الفلكية سيكون يوم الإثنين الموافق 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفة، ليبدأ من يوم الثلاثاء 27 من شهر يونيو، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويستمرحتى الخميس 29 من يونيو 2023.

إجازة ثورة 30 يونيو

يوم الجمعة الموافق 30 يونيو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ومن المقرر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيلها إلى يوم الخميس.

إجازة ثورة 23 يوليو

يوم السبت 23 يوليو 2023 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة يوليو، ومن المقرر ترحيلها إلى يوم الخميس.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، ومن المقرر ترحيلها إلى الخميس من نفس الأسبوع.

إجازة المولد النبوي الشريف

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومن المقرر ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

موعد إجازة ذكرى حرب أكتوبر

يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الإحتفال بذكرى حرب أكتوبر ومن المقرر ترحيل الإجازة للاحتفال أيضا إلى يوم الخميس، ليكون آخر الإجازات الرسمية 2023.