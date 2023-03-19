عبارات ورسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 1444/2023،، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يحرص الأهل والأحباب على تبادل عبارات التهنئة والرسائل المفرحة تعبيرا عن سعادتهم بقدوم شهر الخير والبركات.

عبارات ورسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 1444/2023

ويتبادل الجميع عبارات التهنئة والرسائل التي تعبر عن حرصهم على التقر بمن الله عز وجل والتسامح والسلام مع الجميع، حيث يحرص الجميع تقديم الرساله للأحباب والذين يكون بينهما خلافات لكي يبدأون شهر كله بركه وخير وحب متبادل بين الجميع، ومن ضمن العبارات التي يحرص المسلمين على إرسالها «كل عام وأنتم إلى الله أقرب ورمضان كريم».

ويمكن تبادل عبارات التهاني بمناسبة حلول الشهر الفضيل مع الأقارب والأصدقاء للتعبير عن السعادة والفرح بهذا المناسبة العظيمة، حيث يحرص من جانبه موقع «الفجر» الإلكتروني على توفير كافة التفاصيل حول رسائل التهنئة والعبارات المتبادلة بين الأفراد في شهر رمضان المبارك

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم

شهر رمضان على الأبواب، وهو شهر العبادات والتقرب لله عز وجل وشهر الفرحة والتسامح، فإذا كان هناك خصوم مع الأخرين يجب تركها جانبا والتحلي بالتسامح وإرسال عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان الفضيل لصيام خالي من الأزمات ولكي يتقبل الله عز وجل الصيام والتسامح بينكما.

وهناك رسائل تهنئة وعبارات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ولعل أبرزها ما يلي:

1) مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، وينعاد علينا جميعا بالخير واليُمن والبركات.

2) كل عام وأنت إلى الله أقرب، وترسل للأصدقاء، ويجب أن يحث بعضهما البعض على التقرب من الله عز وجل في الليالي المفترجة.

3) يا رب منّ علينا بعودة الشهر أعوام مديدة بالصحة والعافية.

4) اللهم اكتبنا من المقبولين وأعذنا من شر الرياء، وجاءت ليالي الأنس بالقرآن والذكر، ومبارك عليك الشهر الكريم.

5) اللهم منّ علينا بجبال من الحسنات وحط عنا الخطايا والذنوب فنحن الفقراء إليك.

6) يا رب مد لنا يد العون في رمضان وقوينا لصيام النهار وقيام الليل.

7) اللهم أهل علينا الشهر الفضيل بالإيمان والخير والبركة.. يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.. يا الله أهل علينا الشهر الكريم برضاك علينا وأعتقنا من النار.

رسائل وعبارات تهنئة مكتوبة بمناسبة شهر رمضان المبارك

بدلا من الصور يحرص الناس على إرسال رسالة نصية مكتوبة للأحباب وللأقارب وللأصدقاءن وعل أبرز الرسائل المكتوبة التي يحرص الجميع على إرسالها فيما بينهم تعبر عن مدى سعادتهم بدخول الشهر الكريم ما يلي:

1) يا رب ديم جمعتنا على مائدة الإفطار، ويا الله بارك في أبي واحفظه لي فهو سندي وعضدي، ويا الله لا تحرمني من حضور رمضان مع أهلي ولا تجعلني أرى بهم بأسًا يشقيني، ويكن هذا كتابتها عبرى مواقع التواصل الاجتماعي.

2) اللهم إنّا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم ابعد عنا الأذى والمنافقين وأجعلنا من المستورين في الدنيا والأخرة اللهم أمين.

موعد شهر رمضان حسب البحوث الفلكية

وعن موعد شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م، طبقا للحسابات الفلكية.