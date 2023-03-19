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غدًا.. قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء والمناطق التابعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: " أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت" وذلك من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين الموافق ٢٠ / ٣ /٢٠٢٣ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٣ /٢٠٢٣.


وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثاني من القطاع الأوسطي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه، لربط خط المياه قطر ٨٠٠ مم الجديد على الخط قطر ٨٠٠ مم القائم، والمتعارض مع مسار المحور.


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

أرض اللواء ترعة المجنونة طريق المعتمدية كوبري ثروت محور الفريق كمال عامر انقطاع المياه
Elfagr.org
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