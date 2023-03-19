يلا شوت مباراة الريال اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة لايف اليوم في الدوري الاسباني

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال لايف اليوم في الدوري الاسباني

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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم

كلاسيكو الأرض مجددًا بين Barcelona vs Real Madrid في الليجا، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة لايف اليوم في الدوري الاسباني، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ضيفًا على غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

وكانت آخر مواجهة جمعت ريال مدريد وبرشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حسمها الفريق الكتالوني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو".

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الاسباني

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

تذاع مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت.

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الكلاسيكو سيتواجد عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 1 Premium وbeIN Sports HD 1، بجانب قناة beIN 4k بالجودة العالية.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت قنوات بي إن سبورتس عن إسناد مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وريال مدريد للمعلق اليمني الشهير حسن العيدروسي.

ويمكنك متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في كلاسيكو الارض

من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة برشلونة في الدوري الإسباني، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - روديجر - ناتشو.

خط الوسط: كامافينجا - مودريتش - كروس - فالفيردي.

خط الهجوم: بنزيما - فينيسيوس.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في الليجا

فيما يبدأ برشلونة مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أروخو - كوندي - كريستينسن - بالدي.

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - كيسيه - جافي.

خط الهجوم: رافيينا- ليفاندوفسكي.

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023

عيّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم ريكاردو دي بورجوس لقيادة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو.

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الحكم الدولي سيزار سوتو جرادو سيتولى قيادة تقنية حكم الفيديو المساعد في الكلاسيكو.

ستكون هذه هي ثالث مباراة كلاسيكو يقودها بورجوس في مسيرته، حيث قاد مباراتين، فاز الريال بواحدة وبرشلونة بالأخرى.

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