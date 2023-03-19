هل الحلف بالطلاق يقع؟.. عالم أزهري يوضح (فيديو)

سألت متصلة تُدعى أم إسلام، من القاهرة، حول أن زوجها أقسم قائلًا: "عليا الطلاق ما أكلت في بيت أبويا"، ووالده أخبرها أنه أكل حمص الشام ولم يتناول الغداء معهم، فهل هذا اليمين يعد طلاق؟، وهل يقع؟.

وأجاب الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "دنيا ودين" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هذه اللفظة "عليا الطلاق" المشهورة على ألسنة الناس لا تعتبر طلاقا وهي قسم والرجل لا ينوي به طلاق، وحال أقسم أنه لم يأكل وكان قد تناول الأكل فعليه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو الصيام 3 أيام.

وناشد أحد علماء الأزهر الشريف، الرجال بالتوقف عن القسم بـ "عليا الطلاق"، مشددًا على أن الطلاق ما حلف أو استحلف به إلا منافق.

