يلا شوت.. مشاهدة مباراة أرسنال وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 19 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين أرسنال وكريستال بالاس في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يخوض نادي آرسنال مباراته رقم 28 هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره في ملعب الإمارات، بحثا عن انتصار جديد يقربه من لقب البريمير ليج.

5 نقاط هي الفارق بين آرسنال المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبين الوصيف نادي مانشستر سيتي، حيث يبحث الجانرز عن الفوز والابتعاد بصدارة المسابقة بفارق 8 نقاط، مستغلا غياب أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن هذه الجولة، لخوض مباراة بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما كريستال بالاس بقيادة مدربه باتريك فييرا فيمنِّي النفس بالخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات، حيث يخوض اللقاء وهو في المرتبة الثانية عشرة برصيد 27 نقطة.

تشكيل آرسنال المتوقع ضد كريستال بالاس

ومن المنتظر أن يدخل ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال لقاء الأحد أمام كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- تومياسو.

في الوسط: جورجينيو- جرانيت تشاكا- فابيو فييرا.

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- رييس نيلسون.

بث مباشر مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 19 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين أرسنال وكريستال بالاس في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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