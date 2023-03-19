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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 مارس 2023 بالبنوك العاملة في مصر

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي، يشغل بال المصريين العديد من الموضوعات على رأسهاسعر الذهب وسعر العملات الجنبية وعل رأسها سعر الريال السعودي، لما تمتلكه المملكة العربية السعودية من اهمية كبيرة للمصرين حيث يعمل قطاع عريض داخل أراضيها ما يعطي أهمية لمعرفة قيمة عملتها "الريال" أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي خلال تداولات اليوم الأحد الموافق الـ19 من مارس 2023،  في مكاتب الصرافة ومختلف البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، استقرارا ملحوظا عند مستوى الـ8.21 جنيه للشراء، والـ8.23 للبيع، استنادًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد أمام العملة المصرية الجنيه في البنك الأهلي المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 للبيع، ما يعطي مؤشر لاستقرار العملة السعودية أمام نظيرتها المصرية اليوم بعد ارتفاع في الآونة الأخيرة.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام سعر الريال السعودي اليوم الأحد في السطور التالية:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي 8.21 للشراء و8.23 للبيع.

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قبيل عمرة رمضان.. ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 مارس 2023 في مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 8.18 جنيه للشراء، و8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب أمام الجنيه المصري، 8.09 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

جاء سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي إلى 8.18 للشراء و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

فيما وصل  سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس إلى 8.17 جنيه للشراء ومقابل 8.24 جنيه للبيع.

ويعتلي سعر الريال السعودي صدارة اهتمام شريحة عريضة من المصريين من يعملون داخل الملكة العربية السعودية، أو ذويهم المقيمين هنا، حيث ترسل لهم العملة من قبل ذويهم العاملين في السعودية ويقومون بصرفها وقضاء لوازمهم.

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