يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 19 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد وفولهام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي بث مباشر

يترقب عشاق ومحبو كرة القدم فى ربوع الكرة الأرضية وخاصة متابعى الكرة الإنجليزية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، المقرر لها اليوم الأحد 19 مارس على ستاد أولد ترافورد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة فولهام

استقر إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على تشكيل الشياطين الحمر لمواجهة فولهام في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، وجاء تشكيل الفريق الأحمر المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافاييل فاران - لوك شاو - تيريل مالاسيا.

خط الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - فريد.

خط الهجوم: جادون سانشو - فوت فيجورست - ماركوس راشفورد.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 19 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد وفولهام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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