يلا شوت مباراة برشلونة اليوم: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

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ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة المركز الأول برصيد 65 نقطة، فيما يحتل فريق ريال مدريد المرطز الثاني برصيد 56 نقطة، وهو ما يزيد من اخمية المباراة للفريقين ففي حالة فوز برشلونة يقترب من التتويج بلقب الدوري الإسباني، وفي حالة فوز ريال مدريد تشتعل المنافسة على القمة.



فريق برشلونة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يلتقي برشلونة ضد ريال مدريد الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

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ريال مدريد

ملعب مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الليلة في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم والمقرر لها الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.



برشلونة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

من المنتظر أن يلعب فريق برشلونة ضد ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أروخو، كوندي، بالدي، كريستينسن

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، جافي، كيسيه

خط الهجوم: ليفاندوفيسكي، رافينها

فينيسيوس - صورة أرشيفية

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة

من المنتظر أن يلعب فريق ريال مدريد ضد برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، روديجز، كارباخال

خط الوسط: توني كروس، موردريتش كامافينخا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، فالفيردي

كريم بنزيما

القنوات الناقلة لمبارة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الليلة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد الليلة.