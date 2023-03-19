الإمارات تدشن مشروع “وقف المليار وجبة” في رمضان 2023

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن تدشن مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان المبارك 2023؛ بهدف توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر": "الإخوة والأخوات.. جريًا على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل.. نطلق هذا العام بإذن الله مشروع (وقف المليار وجبة) في شهر رمضان المبارك.. هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف.. صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله".

وأضاف: "شخص من كل عشرة في العالم يعاني من الجوع.. وواجبنا الإنساني والأخلاقي والإسلامي خاصة في شهر الصيام إغاثة الملهوف.. وإطعام الجائع.. والوقف خير دائم بإذن الله.. وقليل دائم خير من كثير منقطع.. وفقنا الله وإياكم لكل خير وحفظ دولتنا من كل شر".

وتسهم المبادرات الإماراتية في تعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر حاجة في العالم وتأمين العديد من متطلباتهم الرئيسية الأخرى مثل الملابس والأدوية وغيرها من أشكال الدعم التي تقدم وفق آليات تضمن سرعة الوصول وعدالة التوزيع.

وفي العام الماضي 2022 شكلت مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحدث الإنساني الأبرز على مستوى العالم خلال الشهر الفضيل، والتي سيتم من خلالها توفير مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة.

واكتسبت المبادرة قيمتها الإنسانية العليا من كونها تمثل إحدى أبرز المساهمات القيمة في عام 2022 لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم، خاصة لدى الفئات الضعيفة من النساء والأطفال واللاجئين، والنازحين، وضحايا الكوارث، والأزمات.

وفتحت المبادرة باب المساهمة للجميع بتوفيرها وسائل المشاركة والتبرع المفتوحة، وشهدت منذ إطلاقها تفاعلا واسعا من الأفراد والمؤسسات، حيث لا يمر يوم إلا ويتم تسجيل تبرعات مليونية من رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين في الإمارات.

وشكلت حملة "وقف المليار وجبة" علامة فارقة في مسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات، وتأتي استكمالا لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام الثلاثة السابقة، بداية بحملة 10 ملايين وجبة، التي أطلقت في رمضان 2020 كأول وأكبر حراك مجتمعي تضامني لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل دولة الإمارات من تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تبعتها حملة 100 مليون وجبة، التي أطلقت في رمضان 2021 كأكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 20 دولة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا، وحملة مليار وجبة التي أطلقت في رمضان 2022 كأضخم حملة من نوعها إقليميًا بهدف توفير مليار وجبة في 50 دولة، بما يعزز مساهمة الإمارات النوعية في الجهد العالمي للقضاء على الجوع.

ويعد إطلاق صندوق "وقف المليار وجبة" بقيمة مليار درهم لتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجا لا سيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات، خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم، تجسيدا واقعيا لنهج دولة الإمارات ورسالتها لتعزيز التضامن الإنساني ونشر قيم الأخوة والمحبة.