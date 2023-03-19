قادمًا من إيطاليا.. أمير الكويت يعود إلى أرض الوطن

عاد الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، مساء اليوم الأحد، إلى أرض الوطن، قادمًا من الجمهورية الإيطالية الصديقة، وذلك بعد زيارة خاصة.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير الكويت، على أرض المطار ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشيخ ناصر المحمد، ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، والشيخ صباح الخالد والشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.