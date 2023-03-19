الكازاخستانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة

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بوابة الفجر

واصل الناخبون في كازاخستان، اليوم الأحد، التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي قد تشهد وصول أعضاء مستقلّين إلى البرلمان.

وكانت قد فتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحًا (الواحدة بتوقيت غرينتش)، أمام 12 مليون ناخب حتّى الساعة الثامنة مساءً ليدلوا بأصواتهم.

وأدلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف بصوته في وقت مبكر، عند نحو الساعة الثامنة صباحًا.

ومن المستجدّات في هذه الانتخابات، أنّه يمكن لمرشّحين غير منتمين إلى أحزاب تقديم ترشّيحهم، في سابقة منذ العام 2004، كما تمّ تخصيص حصّة 30% للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد أنعشت هذه التغييرات إلى حدّ ما، المشهد السياسي في الدولة المتاخمة لروسيا والصين، والتي شهدت أحداث شغب دامية في يناير 2022.

وخلال الانتخابات التشريعية السابقة، كانت ثلاثة أحزاب فقط ممثّلة في البرلمان، وكلّ هذه الأحزاب كانت تدعم توكاييف الذي أعيد انتخابه في نوفمبر بحصوله على 80% من الأصوات.

وتجري هذه الانتخابات التي تشمل أيضًا المجالس المحلية، في أعقاب الإصلاح الدستوري في العام 2022 بقيادة توكاييف، الموجود في السلطة منذ العام 2019.

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