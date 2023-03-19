‘‘ يلا شوت كلاسيكو الأرض ‘‘ مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 19-03-2023 في الدوري الاسباني، برشلونة وريال مدريد Barcelona vs Real Madrid .. يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة قوية بين أعظم فريقين في كرة القدم برشلونة الإسباني وغريمه القوي ريال مدريد في قمة نارية المقرر لها مساء الغد الاحد على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023.

ويحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على غريمه التقليدي فريق برشونة مساء غد الاحد في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية، ضمن مباريات الدوري الإسباني (لا ليجا).

ويرصد «الفجر الرياضي» خلال السطور التالية موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدورى الإسباني - صورة أرشيفية

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينا على نظيره برشلونة الإسباني في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق المدريدي في كلاسيكو الدور الأول بثلاثة اهداف مقابل هدف.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

تقرر موعد مباراة برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين في بطولة الدوري الإسباني في الأوقات التالية.

- موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني بتوقيت مكة المكرمة والكويت وقطر وعمان واليمن وفلسطين وسوريا والعراق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بتوقيت مصر

سباق السرعة في الكلاسيكو 🏎🏎 🏎💨

- موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني بتوقيت المغرب وتونس والجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني بتوقيت مصر وليبيا والسودان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني بتوقيت الإمارات- أبوظبي في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدورى الإسباني - صورة أرشيفية

يمكن للعشاق الكرة الأوروبية مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني على مجموعة قنوات بي أن سبورتس الرياضية الناقل الحصري الوحيد لمبريات الدوري الإسباني (لا ليغا) في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تذاع مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني على قناة بي أن سبورتس بريميوم 1، وسيعلق على أحداث المباراة المعلق اليمني حسن العيدروس.

تردد قناة بي أن سبورتس بريميوم 1

مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدورى الإسباني - صورة أرشيفية

يبحث عدد كبير من عشاق الكرة الاوروبية على تردد قناة بي أن سبروتس بريميوم 1 الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

تردد قناة بي أن سبورتس بريميوم 1 على النايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11013 أفقي 27500 5/6

تردد قناة بي أن سبورتس بريميوم 1 على سهيل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

سهيل سات 11623 أفقي 27500 5/6

التشكيل المتوقع للبرشلونة أمام ريال مدريد

من المتوقع أن يدخل فريق برشلونة بقيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي المباراة أمام ريال مدريد بالتشكيل الأتي:

الموقع أسماء اللاعبين

في حراسة المرمي أندريه تير شتيجن

في خط الدفاع أليخاندرو بالدي- كريستنسن- كوندي- رونالدو أراوخو

في خط الوسط بوسكيتس- فرانك كيسييه- دي يونج

في خط الهجوم جافي- ليفاندوفسكي- رافينيا

التشكيل المتوقع للريال مدريد أمام برشلونة

من المنتظر أن يدخل ريال مدريد المباراة أمام برشلونة بالتشكيل الآتي:

الموقع أسماء اللاعبين

في حراسة المرمي كوراتوا

في خط الدفاع ميندي- ميليتاو- روديجر- داني كارباخال

في خط الوسط توني كروس- إدواردو كامافينجا ـ لوكا مودريتش

في خط الهجوم فينيسيوس- كريم بنزيما- فيديريكو فالفيردي

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدورى الإسباني - صورة أرشيفية

ويحتل فريق برشلونة صدراة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، بينما يحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة.

وخاض فريق برشلونة حتي الان 25 مباراة نجح خلالها في تحقيق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 2 وخسر في مثلهما، سجل 47 هدفا، بينما سكنت شباكه في 8 اهداف.

بينما خاض ريال مدريد الإسباني حتي الان 25 مباراة نجح في الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 وسقط في فخ الهزيمة في ثلاث مباريات، سجل خلالهما 50 هدفا، وسكنت شباكه 19 هدفا.

يذكر أن فريق برشلونة نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 في آخر لقاء جمع الفريقين في بطولة كأس الملك.