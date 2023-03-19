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كورة لايف.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة "بث مباشر الكلاسيكو يلا شوت".. ريال مدريد مباشر

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بوابة الفجر

كورة لايف.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة "بث مباشر الكلاسيكو يلا شوت"..Barcelona vs Real Madrid  ريال مدريد مباشر، فريق ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الاسباني ، المقرر أن يبدأ في الخامس من أبريل المقبل، حيث سيواجه الفريقان في مباراة حاسمة يشاهدها ملايين المشجعين من كلا الفريقين حول العالم ويطلقون عليها اسم لا تييرا كلاسيكو، حيث سيسعى فريق بار أورلا إلى ترسيخ الانتصار الذي تحقق في المباراة الأولى بهدف واحد استقر في شباك ريال مدريد، والذي يسعى أيضا إلى عكس النتيجة، لذلك سيدخل الفريقان مسلحين بكل بطاقات قوتهم التي تظهر بوضوح من خلال محاذاة اللاعبين الرئيسيين للفرق، والتي سنعرفها في هذا المقال بالإضافة إلى أهم المعلومات حول تاريخ المباراة الكلاسيكية وأهم القنوات الناقلة الخاصة بهم.

تشكيلة فريق ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الاسباني

فيما يلي التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الاسباني:

المركزأسماء اللاعبين
حارس المرمىتيبو كورتوا.
في خط الدفاعاللاعب داني كارفاخال، كذلك اللاعب ناتشو، واللاعب رودريغيز، اللاعب إيدر ميليتاو.
خط الوسطاللاعب توني كروس، أيضا اللاعب فالفيردي، واللاعب تشاوميني، اللاعب مودريتش.
في خط الهجوماللاعب كريم بنزيما، كذلك اللاعب فينيسيوس جونيور.

غيابات ريال مدريد أمام برشلونة

من المتوقع أن يكون الغياب في فريق ريال مدريد الملكي ضد برشلونة على النحو التالي:

  • المدافع دافيد ألابا بسبب إصابة في العضلات المأبضية.
  • المدافع فيرلاند ميندي نتيجة إصابة عضلية.

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تشكيلة برشلونة امام ريال مدريد

من المتوقع أن تكون تشكيلة فريق برشلونة أمام ريال مدريد في هذه المباراة كالآتي:

المركزأسماء اللاعبين
حارس المرمىالحارس تير شتيجن.
في خط الدفاعاللاعب ألبا، كذلك كريستنسن، واللاعب كوندي، أيضا اللاعب أروجو.
خط الوسطاللاعب سيرجيو بوسكيتس، كذلك اللاعب دي يونج، أيضا جافي، واللاعب كيسي.
في خط الهجومالمهاجم رافينيا، واللاعب فيران توريس.

غيابات برشلونة أمام ريال مدريد

من المتوقع أن يكون الغياب في فريق بار أورلا لمباراته ضد ريال مدريد على النحو التالي:

  • المهاجم عثمان ديمبيلي بسبب إصابة في العضلات المأبضية.
  • اللاعب بيدري بسبب إصابة في العضلات المأبضية.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني

موعد مباراة ريال مدريد-برشلونة هو الأربعاء 5 أبريل 2023. وهذا في ملعب “سبوتيفي كامب نو” في الساعة التالية:

  • الساعة العاشرة 22:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن.
  • الساعة الحادية عشرة 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
  • أيضا الساعة التاسعة 21:00 مساءً بتوقيت مصر.
  • الساعة الثامنة 20:00 مساءً بتوقيت المغرب، أيضا تونس والجزائر

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني

القنوات التي تحمل مباراة ريال مدريد وبرشلونة هي القنوات الرياضية السعودية، حيث حصلت على حقوق بث مباريات الدوري الاسباني. سيتم بث اللعبة على قناة سك 1 هد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

يمكنك متابعة مباراة فريق ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الاسباني والتعرف على تشكيلة الفريقين من خلال متابعة البث المباشر على القناة التالية إس سي 1 إتش دي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • التردد: 12523.
  • الاستقطاب: أفقي.

وهكذا وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على تشكيلة فريق ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الاسباني والغياب فيه، وتشكيلة برشلونة والغياب فيه، بالإضافة إلى موعد هذه المباراة وقنواتها الناقلة.

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