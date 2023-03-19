يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض لكرة القدم YALLA SHOOT، كلاسيكو الأرض مجددًا بين Barcelona vs Real Madrid مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني 2023 والقنوات الناقلة، نادي برشلونة في الدور السادس والعشرين في كامب نو ريال مدريد في العالم الكلاسيكي، ثم تندلع المنافسة بينهما في المعركة للفوز وإثبات جدارتها في بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى ذلك، يريد برشلونة توسيع الفارق إلى 12 نقطة، لكن ريال مدريد يسعى بأسلحته القوية لخداع الفرق بست نقاط، ونتيجة لذلك، فإن برشلونة يريد توسيع الفارق إلى 12 نقطة،، نعرض لكم من خلال موقعنا مقالتنا حول موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني 2023

سيشهد عالم كرة القدم الكلاسيكو العالمي في الساعات القليلة المقبلة، على الرغم من أنه ليس الأول والأخير بينهم، حيث سبق لهم لعب أكثر من 180 مباراة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى أن الأرقام بينهما في الانتصارات والخسائر قريبة نسبيا، وكذلك سنرفق أيضا موعد مباراة برشلونة وريال مدريد كما في التسلسل التالي:

ستقام مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد في تاريخ 19 مارس الجاري. ثم سيكون اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القدس وبلاد الشام. كذلك ستكون صافرة البداية حاضرة في الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. في الختام ستنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني أعلنت مجموعة واسعة من القنوات الفضائية العربية والغربية عن نيتها بث مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، ثم ستكون هناك كاميرات جانبية وجوية ومريحة للجماهير من أجل العمل على نقل الأحداث بصورتها الكاملة والواضحة، بالإضافة إلى ذلك، نرفق قائمة قنوات الناقل من خلال القنوات الفضائية العربية والغربية:

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Setanta Sports 2 Eurasia HD.

Premier Sports 1 HD.

beIN Sports HD 1.

beIN Sports HD 1 English.

Canal + Sport Polska.

C More Fotball.

Arena Sport 1 HD SLV.

LaLiga TV Bar.

Movistar LaLiga 2.

Movistar LaLiga HD.

من هو حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني

أعلنت لجنة الحكام لبطولة الدوري الإسباني، بقيادة تيباس، عن الحكم الذي سيقود قمة الأسبوع 26 بين برشلونة وريال مدريد، ولهذا السبب نقل الكثيرون اسمه من خلال محركات البحث، بالإضافة إلى ذلك، كان المشجعون الملكيون حاضرين لاستهزاء اختيار الحكم، ها هو اسمه وتفاصيله:

ريكاردو دي بورغوس بينغويتشيا وهو حكم الساحة. ثم هو يبلغ من العمر 37 سنة وقاد 3 لقاءات كلاسيكو من قبل. ثم سيزار سوتو غرادو على تقنية الفار.

ملعب مباراة برشلونَة وريال مدرِيد

سيكون ملعب سبوتيفاي كامب نو جاهزا لاستضافة اللقاء الكبير بين برشلونة وريال مدريد، ثم تعتبر هذه المباراة مهمة ومصيرية لتحديد مصير بطل الدوري الإسباني، كما نرفق تفاصيل ومعلومات مهمة عن الملعب من خلال ما يلي:

ملعب سبوتيفاي كامب نو يقع في برشلونة وتم إنشاه في سنة 1957.

ثم تم تجديد في ثمانينات القرن الماضي.

كذلك يتسع إلى نحو 98 ألف تفرج كأكبر ملاعب العالم سعةً.

أضف لذلك أنه الملعب الرسمي للنادي الكتالوني.

في الختام هو ذات عشبية طبيعية مناسبة.

تاريخ مواجهات بَرشلونة ورِيال مدريد في الدوري الاسباني

واجه نادي برشلونة ريال مدريد مرات عديدة في الدوري الأسباني، بالإضافة إلى ذلك، انتصر الفريق الأبيض والمنتخب الإسباني العظيم ريال مدريد، ونشارككم الأرقام الرسمية من خلال ما يلي:

واجه ريال مدريد فريق برشلونة 185 مرة في الدوري الإسباني. ثم حقق النادي الملكي ريال مدريد الفوز في 77 مرة. كذلك حقق نادي برشلونة الفوز في 73 مرة. أضف لذلك حضر التعادل في 35 لقاء. في الختام كانت أكبر تيجة حضرت بينهم لصالح نادي ريال مدريد بالفوز 11 مقابل هدف وحيد.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد

التشكيل المتوقع وهو الأمر الهام الذي يبحث عنه الكثير من الجماهير المحبة للكلاسيكو، ثم سنرفق لكم أهم التشكيلات المتوقعة على الشكل التالي:

تشكيل نادي ريال مدريد

المركز أسماء اللاعبين حارس المرمى تيبو كورتوا. في خط الدفاع اللاعب داني كارفاخال، كذلك اللاعب ناتشو، واللاعب رودريغيز، اللاعب إيدر ميليتاو. خط الوسط اللاعب توني كروس، أيضا اللاعب فالفيردي، واللاعب تشاوميني، اللاعب مودريتش. في خط الهجوم اللاعب كريم بنزيما، كذلك اللاعب فينيسيوس جونيور.

تشكيل نادي برشلونة

المركز أسماء اللاعبين حارس المرمى الحارس تير شتيجن. في خط الدفاع اللاعب ألبا، كذلك كريستنسن، واللاعب كوندي، أيضا اللاعب أروجو. خط الوسط اللاعب سيرجيو بوسكيتس، كذلك اللاعب دي يونج، أيضا جافي، واللاعب كيسي. في خط الهجوم المهاجم رافينيا، واللاعب فيران توريس.

غيابات برشلونة أمام ريال مدريد

لقاء برشلونة وريال مدريد مرتقب من كثير من المشاهدين ومحبي لعبة كرة القدم في العالم، بسبب تواجد جماهيرية كبيرة ولاعبين مهمين في كل فريق، لذلك أرفقنا لكم مقالنا حول موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني 2023 والقنوات الناقلة.