لقاء Barcelona vs Real Madrid مشاهدة مباراة Madrid اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ، يترقب عشاق الكرة العالمية الكلاسيكو الناري، الذى يجمع فريق برشلونة وغريمه التقليدي والأبدي ريال مدريد فى قمة الجولة 26 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني. ويستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" فى مدينة برشلونة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة فى قمة مواجهات الجولة 26 لمنافسات الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني



يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 65 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد وصيفًا برصيد 56 نقطة، حيث يبتعد أبناء تشافى هيرنانديز عن كتيبة كارلو أنشيلوتى بفارق 9 نقاط.

وحال فوز برشلونة على ريال مدريد سيقطع البلوجرانا شوطًا كبيرًا نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، ويوسع الفارق إلى 12 نقطة، أما فوز الريال فيعني أنه لا تزال الفرصة قائمة أمام العملاق الإسباني للمنافسة ليقلص الفارق إلى 6 نقاط، على اللقب الذى توج به الموسم الماضي 2021-2022.

ويسعى برشلونة لمواصلة سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يعيش صاحب الأرض أفضل أحواله على الصعيد المحلى، ويبتعد في صدارة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد.

أما ريال مدريد، الضيف، فيدخل المباراة بهدف واحد فقط، هو تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم، وإشعال سباق "الليجا" حتى نهاية الموسم.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

واستعاد ريال مدريد معظم لاعبيه المصابين، وعلى رأسهم الفرنسي فيرلان ميندى، لكنه لن يتمكن من الاعتماد على النمساوى دافيد ألابا الذى يواصل التعافى من إصابته.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، بعدما فاز على ليفربول بهدف دون رد في مباراة إياب دور الستة عشر، بعدما حقق الفوز ذهابًا على ملعب "أنفيلد" بنتيجة 5-2.

تشكيل ريال مدريد المتوقع



ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلان ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي



تشكيل برشلونة المتوقع



وبات من المنتظر أن يدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - رونالد أراوخو

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسييه - فرينكي دي يونج

الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة





وتاريخيا، التقى ريال مدريد وبرشلونة فى 185 مباراة سابقة فى الدوري الإسباني منذ أول مواجهة جمعت بينهما في "لا ليجا" خلال موسم 1928-1929، حتى آخر مواجهة لحساب الجولة التاسعة لمنافسات الموسم الحالى وانتهت المبارتين بفوز الميرنجي 1-0، و 3-1 على الترتيب.

وإجمالا، فاز ريال مدريد77 مباراة، وانتصر برشلونة في 73 مواجهة وحسم التعادل 35 لقاء، وسجل الريال 298هدفا، فيما أحرز برشلونة 296 هدفا.

ويعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الإسباني، بعدما حصد اللقب في 35 مناسبة، آخرها فى موسم 2021-22.

بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني من حيث عدد مرات التتويج بالدوري الإسباني، بعدما حقق اللقب 26 مرة، آخرها فى موسم 2018-19.