رئيس الحكومة العراقية: نرفض تحويل بلادنا لمسرح للجماعات المسلحة

شدد محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية، اليوم الأحد، على رفضه القاطع أن تكون أرض العراق مسرحًا لتواجد الجماعات المسلحة أو أن تكون منطلقًا للاستهداف أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.

وأكد السوداني، خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له، "موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على أيّ من دول الجوار".

كما جدد السوداني ترحيب العراق بالاتفاق بين إيران والسعودية واستعداد العراق لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.

بدوره، أكد شمخاني "رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

وحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها وإستعراض إتفاق التفاهم الأخير المبرم بين إيران والسعودية.

ووقع العراق وإيران على محضر أمني مشترك بين البلدين برعاية رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

ووقّع المحضر عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني.

وطبقا للبيان، يتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.