السعودية.. وزير التجارة يعيّن 7 أعضاء جُدد بمجلس غرفة جدة

أصدر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي، قرارًا بتعيين سبعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة جدة، وتبدأ دورة المجلس من: 29/ 8/ 1444هـ ولمدة 4 سنوات.

وجاء تشكيل أعضاء المجلس كالتالي: "محمد بن يوسف محمد ناغي، سامر بن إبراهيم يوسف كردي، رائد بن إبراهيم سليمان المديهيم، أسامة بن زكريا محمد جمجوم، ياسر بن محمد صالح باحارث، آمنة بنت طارق إبراهيم زاهد، لؤلؤة بنت محمد عبدالكريم بكر.

والفائزون عن طريق الانتخابات هم كل من: "سعد بن مسحل نمر العتيبي، فهد بن عبدالعزيز عبدالدايم القثامي، ماجد بن مهل وصل البقمي، ماجد بن سالم هندي الحربي، ماجد بن محمد عاقل الحربي، عماد بن محمد فهد العبود، عبدالله بن رده معيض الحارثي".

وتمتد عضوية هذا المجلس أربع سنوات ابتداءً من تاريخ 29/ 8/ 1444هـ. _ 1448هـ.

وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بإجمالي أربعة عشر عضوًا (سبعة أعضاء معينين وسبعة فائزين).

واعتمد قرار وزير التجارة تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة للدورة القادمة من الأعضاء المعينين إضافة إلى الأعضاء الفائزين بالعضوية عن طريق الانتخابات وهم: سعد مسحل نمر العتيبي، فهد عبدالعزيز عبدالدايم القثامي، ماجد مهل وصل البقمي، ماجد سالم هندي الحربي، ماجد محمد عاقل الحربي، عماد محمد فهد العبود، عبدالله ردة معيض الحارثي.

يذكر أن انتخابات غرفة جدة تمت وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد المحلي.