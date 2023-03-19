مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم 19-03-2023 في كلاسيكو الدوري الاسباني، وتنبؤات مباراة برشلونة-ريال مدريد Barcelona vs Real Madrid اليوم في الدوري الاسباني 2023، حيث تبدأ اليوم اشتباكات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الاسباني، والتي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، مواجهة نارية بين أشهر فريقين في العالم، لذلك نقدم لكم من خلال قل توقعات مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، وكذلك إحصائيات مباريات ريال مدريد وبرشلونة، نتيجة المباراة، مع التشكيلة الرسمية.

توقعات مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

ال توقعات مباراة برشلونة-ريال مدريد في الدوري الاسباني بناء على النتائج الأخيرة، فإن توقعات فوز برشلونة على ريال مدريد أكبر من فرص فوز ريال مدريد، لكن هذا لا يمنع ريال مدريد، من خلال الدافع النفسي، من العودة بقوة هذه المرة، خاصة بعد هزيمتين متتاليتين أمام برشلونة، لكن عامل الاستاد والجمهور، وفقا للخبراء، ربما يساهمان في تشجيع لاعبي ريال مدريد على البحث عن النصر هذه المرة، بعد خسارة كأس السوبر.

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أكبر نتيجة بين برشلونة وريال مدريد

توقعات برشلونة اليوم

أعلن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أن الفريق مستعد تماما للفوز على ريال مدريد، وأن هذه نتيجة طبيعية بعد فوزه بكأس السوبر الإسباني وحصوله على اللقب من ريال مدريد.

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برشلونة ضد ريال مدريد

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توقعات ريال مدريد اليوم

أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن فريقه مستعد ومتحمس للغاية للفوز على برشلونة اليوم، خاصة أن الفريق سوف يتطلع إلى استعادة أمجاده أمام برشلونة بعد خسارته مرتين على التوالي، والفريق بأكمله جاهز وجاهز للفوز اليوم، لكن التوقع هو نتيجة التعادل، وتوقعات النصر الحقيقي قليلة، لكن ريال دائما يفاجئ الجمهور ويفوز بفرص قليلة جدا وهذا ما يتوقعه الكثيرون لمباراة اليوم.

إحصاءات مباريات ريال مدريد وبرشلونة

فمن الممكن لبناء توقعات مباراة برشلونة وريال مدريد اعتمادا على إحصائيات المباريات الأخيرة للفريقين، تشير الإحصائيات هنا إلى احتمال كبير للتعادل بين الفريقين وهي كما يلي:

إحصاءات مباريات ريال مدريد

النصر على ليفربول.

أيضا الانتصار على اسبانيول.

رسم مع معهد البحرين للتدريب الحقيقي.

الهزيمة أمام برشلونة.

وتعادل مع أتلتيكو مدريد.

إحصاءات مباريات برشلونة

النصر على أتلتيك بلباو.

أيضا الانتصار على فالنسيا.

كما فاز على ريال مدريد.

هزيمة الميريا.

وهزيمة مان يونايتد.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

ال تاريخ الاشتباكات بين برشلونة وريال مدريد بالعودة إلى تاريخ آخر 10 مباريات بين الفريقين، سنلاحظ فوز ريال مدريد في 6 مباريات، كانت أعلى نتيجة منها فوز 3-1 لريال مدريد، وفي المقابل فاز برشلونة في 4 مباريات، وكانت أعلى نتيجة لبرشلونة أيضا فوز 3-1.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

تشير إحصائيات الفريقين وآراء المحللين الرياضيين إلى أن النتيجة ستكون التعادل بنسبة كبيرة، وجاءت مؤشرات التهديف على النحو التالي:

نسبة برشلونة وريال مدريد تعادل 46 ٪ اليوم.

نسبة فوز برشلونة اليوم هي 29٪.

نسبة فوز ريال مدريد اليوم هي 25٪.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الاسباني

الفريق المتوقع لنادي برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الاسباني هو:

حارس المرمى: تير ستيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، إريك جارسيا، كريستنسن.

خط الوسط: تشافي، دي جونغ، بدري.

أيضا على خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الاسباني

الفريق المتوقع لنادي ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الاسباني هو:

حارس مرمى ريال مدريد: تيبوت كورتوا.

خط دفاعي: إيدر ميليتاو، داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

أيضا في خط الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، توني كروس.

في حين أن خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة.

في الختام، نقدم لكم من خلال الموقع قل توقعات مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، وكذلك إحصائيات مباريات ريال مدريد وبرشلونة، نتيجة المباراة، مع التشكيلة الرسمية، نأمل أن نكون قد جلبنا الفائدة المرجوة من هذا المقال.